Где в России самые дешёвые свидания: рейтинг городов ко Дню всех влюблённых

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пермь вошла в тройку самых доступных городов для свиданий 14 февраля. Средняя стоимость романтического вечера здесь составляет 4,8 тысячи рублей, что делает её третьим городом по доступности после Махачкалы и Ульяновска. Такую аналитику представил сервис "2ГИС" в своём Telegram-канале.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_the_wild._(Unsplash).jpg by Pablo Heimplatz влюбленные парочка

Самые дешёвые города для свиданий

Махачкала заняла первое место по доступности романтических вечеров — здесь ужин в ресторане и букет из семи роз обойдутся в 4,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, цены выросли всего на 2,3%.

На второй строчке расположился Ульяновск, а Пермь замкнула тройку самых бюджетных городов для свиданий.

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По данным экспертов, стоимость свиданий в России выросла на 10% — примерно на уровень инфляции.

В Москве средний чек достиг 7 тысяч рублей.

Во Владивостоке и Тольятти за романтический вечер придётся заплатить от 6 до 7 тысяч рублей.

Основные факторы подорожания — рост цен на цветы (+13,6%) и рестораны (+6,5%).

Как считали средний чек

Исследование проводилось по 26 крупнейшим городам России. В расчёт брались траты на ужин в ресторане и букет из семи красных роз.

Несмотря на рост цен, романтические вечера остаются важной традицией, а выбрать бюджетное место для свидания — всё ещё реально.