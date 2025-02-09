Где в России самые дешёвые свидания: рейтинг городов ко Дню всех влюблённых

Пермь вошла в тройку самых доступных городов для свиданий 14 февраля. Средняя стоимость романтического вечера здесь составляет 4,8 тысячи рублей, что делает её третьим городом по доступности после Махачкалы и Ульяновска. Такую аналитику представил сервис "2ГИС" в своём Telegram-канале.
Самые дешёвые города для свиданий
Махачкала заняла первое место по доступности романтических вечеров — здесь ужин в ресторане и букет из семи роз обойдутся в 4,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, цены выросли всего на 2,3%.
На второй строчке расположился Ульяновск, а Пермь замкнула тройку самых бюджетных городов для свиданий.
Встречи стали дороже: где свидания обходятся в копеечку
По данным экспертов, стоимость свиданий в России выросла на 10% — примерно на уровень инфляции.
Основные факторы подорожания — рост цен на цветы (+13,6%) и рестораны (+6,5%).
Как считали средний чек
Исследование проводилось по 26 крупнейшим городам России. В расчёт брались траты на ужин в ресторане и букет из семи красных роз.
Несмотря на рост цен, романтические вечера остаются важной традицией, а выбрать бюджетное место для свидания — всё ещё реально.
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