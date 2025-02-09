Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

На следующей неделе в Москве ожидаются снегопады и похолодание, но сильных метелей и высоких сугробов синоптики не прогнозируют.

Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Холод, мороз

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в преддверии 13 февраля возможно небольшое выпадение снега — не более 1-3 см. Сильные снегопады и морозы придут ближе к концу месяца.

Когда ударят морозы?

По прогнозу Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, 15 и 16 февраля температура в Москве опустится до -10 градусов.

В целом, конец зимы будет сопровождаться периодическими холодами, но больших температурных аномалий пока не ожидается.

Что происходит с климатом?

Наступивший 2025 год может войти в тройку самых тёплых лет на планете, считает Роман Вильфанд. На глобальную температуру влияет природное явление Ла-Нинья — охлаждение вод в экваториальной части Тихого океана.

Ла-Нинья способствует передаче тепла из атмосферы в океан, влияя на погодные условия по всему миру.

Уточнения

Ла-Нинья (исп. La Niña) — океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом Эль-Ниньо, как часть более широкой климатической картины Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). Название Ла-Нинья на испанском языке означает «девочка» (по аналогии с El Niño — «мальчик»).

