Закрытая страна открывает двери: экскурсии по Северной Корее

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Северная Корея — одно из самых закрытых государств в мире, но для иностранных туристов здесь предусмотрены официальные экскурсии, знакомящие гостей с историей, культурой и достижениями страны.

Фото: Wikimedia Commons by Kounosu is licensed under Public domain Мангендэский дворец школьников, Пхеньян

Исторические и политические символы

Мангёндэ — место рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР. Это место считается священным и является ключевым объектом для местных и иностранных делегаций.

Монумент идей чучхе и Триумфальные ворота символизируют политическую философию и историю страны. Монумент высотой 170 метров подчёркивает принципы самодостаточности и независимости, а ворота — крупнейшие в мире, даже выше знаменитого Парижского аналога.

Военно-исторические музеи

Музей корейской революции подробно рассказывает о становлении КНДР и борьбе с империализмом.

Музей Победы в Отечественной освободительной войне посвящён событиям Корейской войны 1950-1953 годов и демонстрирует захваченную американскую технику, включая разведывательный корабль USS Pueblo.

Современная архитектура и социальные достижения

Жилой район Хвасон демонстрирует развитие северокорейской архитектуры и улучшение жилищных условий граждан.

Микрорайон Мунсу знаменит крупными медицинскими центрами и Мунсуским аквапарком, который считается одним из самых современных в КНДР.

Мангендэский дворец школьников — центр дополнительного образования для детей, где проводятся кружки, концерты и спортивные мероприятия. Это один из примеров системы государственного воспитания в Северной Корее.

Хотя КНДР остаётся закрытой страной, её официальные туристические маршруты позволяют прикоснуться к её культуре и истории, пусть и в рамках специально организованных туров, пишет "Российская газета".

Уточнения

Мангёндэ́ — малый населённый пункт (деревня) в 12 км на юго-запад от Пхеньяна. Административно входит в провинцию Пхеньян. Название деревни состоит из элементов «десять тысяч» (ман), «пейзаж» (гён), «зелёный холм» (дэ) и связано с видом с местных холмов на реку Тэдонган.



Чучхе́ — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму».



Ким Ир Сен (по Концевичу — Ким Ильсо́н, при рождении — Ким Сон Чжу ; 15 апреля 1912, Мангёндэ, Хэйан-Намдо, генерал-губернаторство Корея, Японская империя — 8 июля 1994, Пхеньян, КНДР) — корейский революционер, государственный, политический, военный и партийный деятель.

