Как легко получить улучшение номера и другие бесплатные услуги в отеле

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ваш следующий визит в отель может стать гораздо более комфортным, если вы будете знать, о каких вещах можно попросить персонал.

Фото: Wikimedia Commons by Simon from Australia, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, отель Intercontinental

Оказывается, многие гостиничные услуги можно получить бесплатно, если просто вежливо попросить.

Вам не нужно останавливаться в люксовом отеле, чтобы почувствовать себя как королевская особа. Всё, что нужно, — это умение обращаться с просьбами, и персонал отеля с радостью поможет.

Вот несколько неожиданных, но реально доступных услуг, которые могут сделать ваше пребывание особенным:

Повышение класса номера

Если вам нужно больше пространства или лучший вид, не стесняйтесь попросить об улучшении номера. Сотрудники отелей нередко идут навстречу гостям, если это возможно.

Чем позже вы заселяетесь, тем выше шанс получить улучшение. А если это ваше важное событие, например, юбилей, сообщите об этом!

Ранний заезд или поздний выезд

Если вы хотите заселиться раньше или выехать позже, не стесняйтесь попросить об этом. Часто это возможно, особенно если номер готов. Если вы хотите забронировать поздний выезд, лучше предупредить об этом заранее.

Подушки на выбор

Если вам не комфортно на стандартной подушке, просто попросите заменить её. Многие отели предлагают целое меню подушек, от мягких до поддерживающих.

Специальный декор для праздников

Отель с радостью украсит ваш номер, если вы отмечаете важное событие. Попросите заранее, и вы получите бесплатное угощение или праздничное оформление.

Туалетные принадлежности

Если вы забыли что-то из своих средств гигиены, персонал отеля может предоставить вам необходимые вещи — от зубных щёток до бритвенных станков.

Зарядные устройства и адаптеры

Оказавшись в отеле без зарядного устройства или подходящего адаптера, не переживайте. Попросите на ресепшн, и вам с удовольствием помогут.

Услуги для домашних животных

Если вы путешествуете с питомцем, отель может предоставить вам всё необходимое: от кроватки до специального меню для животных.

Набор для шитья

Порвалась одежда? В отеле могут помочь вам с набором для шитья или даже с починкой одежды.

Прокат велосипедов

Многие отели предлагают аренду велосипедов, чтобы вы могли исследовать город без лишних затрат.

Не стесняйтесь делать запросы — большинство отелей будут рады удовлетворить ваши пожелания, если это возможно.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

