Ваш следующий визит в отель может стать гораздо более комфортным, если вы будете знать, о каких вещах можно попросить персонал.
Оказывается, многие гостиничные услуги можно получить бесплатно, если просто вежливо попросить.
Вам не нужно останавливаться в люксовом отеле, чтобы почувствовать себя как королевская особа. Всё, что нужно, — это умение обращаться с просьбами, и персонал отеля с радостью поможет.
Вот несколько неожиданных, но реально доступных услуг, которые могут сделать ваше пребывание особенным:
Если вам нужно больше пространства или лучший вид, не стесняйтесь попросить об улучшении номера. Сотрудники отелей нередко идут навстречу гостям, если это возможно.
Чем позже вы заселяетесь, тем выше шанс получить улучшение. А если это ваше важное событие, например, юбилей, сообщите об этом!
Если вы хотите заселиться раньше или выехать позже, не стесняйтесь попросить об этом. Часто это возможно, особенно если номер готов. Если вы хотите забронировать поздний выезд, лучше предупредить об этом заранее.
Если вам не комфортно на стандартной подушке, просто попросите заменить её. Многие отели предлагают целое меню подушек, от мягких до поддерживающих.
Отель с радостью украсит ваш номер, если вы отмечаете важное событие. Попросите заранее, и вы получите бесплатное угощение или праздничное оформление.
Если вы забыли что-то из своих средств гигиены, персонал отеля может предоставить вам необходимые вещи — от зубных щёток до бритвенных станков.
Оказавшись в отеле без зарядного устройства или подходящего адаптера, не переживайте. Попросите на ресепшн, и вам с удовольствием помогут.
Если вы путешествуете с питомцем, отель может предоставить вам всё необходимое: от кроватки до специального меню для животных.
Порвалась одежда? В отеле могут помочь вам с набором для шитья или даже с починкой одежды.
Многие отели предлагают аренду велосипедов, чтобы вы могли исследовать город без лишних затрат.
Не стесняйтесь делать запросы — большинство отелей будут рады удовлетворить ваши пожелания, если это возможно.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.