Турист со стажем назвал 3 российских города с самым грязным морем

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный путешественник Дмитрий Орлов побывал во многих российских городах, в том числе приморских. Он знает особенности отдыха на том или ином курорте, и ему есть с чем сравнивать, какое где море. Дмитрий рассказал в интервью "АБН24", в какие города точно не стоит приезжать, поскольку искупаться там точно не получится.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Туапсе

На первом месте по степени загрязнения моря Орлов выделил Мурманск. В этом городе развиты судоходство и промышленность. Эти отрасли негативно повлияли на природу. Море загрязнилось так сильно, что вряд ли у кого-либо возникнет желание даже ненадолго в него окунуться.

В Севастополе Орлов всё же рискнул искупаться, но позже пожалел об этом: его кожа покрылась сыпью. Виной этому сточные воды, испортившие некогда чистое море. К тому же вместо приятного солёного запаха оно теперь пахнет нечистотами.

В Туапсе море загрязнилось по той же причине, что и в Мурманске. Единственное, что теперь возможно делать на курорте в Туапсе, — это загорать, что и делают местные жители.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

