Туризм для здоровья — почему он становится всё популярнее в Белоруссии

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Февраль объявлен в Белоруссии месяцем лечебного туризма.

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В 2023 году оздоровительные процедуры в стране прошли 1,5 миллиона человек, и каждый шестой из них был иностранцем.

Москвичка Людмила Кошелькова приезжает на отдых в Белоруссии уже 15-й раз. Особенно ей нравится зимний сезон.

"Воздух здесь кристально чистый, зимой сосны не пахнут смолой, а благодаря бризу с озера дышится особенно легко. Санаторий стоит на возвышенности, и ощущение свежести просто потрясающее", — делится впечатлениями Людмила.

Белоруска Вера Борташевич после поездки настолько вдохновилась отдыхом, что порекомендовала санаторий десяткам друзей. Более 30 человек последовали ее совету.

"В стоимость путевки уже включены многие процедуры, база широкая — можно подобрать лечение для любых проблем: от спины до суставов. А еще здесь удивительно доброжелательный персонал. Каждый чувствует себя желанным гостем", — рассказывает Вера.

Большинство туристов совмещают отдых с лечением. Курс процедур назначает врач, учитывая индивидуальные потребности каждого гостя.

"Чаще всего к нам приезжают пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Мы предлагаем более 300 процедур, учитываем сопутствующие патологии и подбираем комплексное лечение", — поясняет Светлана Чернявская, врач санатория.

В 2023 году санаторно-курортный отдых в Белоруссии пользовался рекордным спросом. Из 1,5 миллиона гостей 250 тысяч были иностранцами.

"Основные туристы — наши соседи из СНГ. Например, только за эту неделю на лечение приехали около 2,5 тысячи россиян. Также среди гостей есть граждане Литвы, Латвии, Узбекистана и других стран", — рассказывает Екатерина Гончаренок, представитель Министерства спорта и туризма.

Медицинский туризм остается одним из ключевых направлений в Беларуси. В 2023 году в стране появилось около 60 новых программ лечения, а в 2024-м власти планируют расширять возможности санаториев и улучшать сервис, передает "Рамблер".

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

