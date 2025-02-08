Не оправдал ожиданий — впечатления россиянки о жизни в Израиле

Алена давно мечтала о теплой стране с морем, солнцем и свежими фруктами, поэтому решила вместе с мужем и ребенком переехать в Израиль.
Однако реальность оказалась далека от ожиданий, и спустя год семья вернулась обратно в Россию.
Первой проблемой стала высокая стоимость аренды. В Израиле жилье дорогое, но и снять его не так просто — будущий арендатор должен подтвердить свою платежеспособность.
"Чтобы арендовать квартиру, нужно иметь на банковском счету сумму, эквивалентную примерно миллиону рублей, а также предоставить документы, подтверждающие занятость и доход", — рассказывает Алена.
Хотя у девушки в Израиле живут родители, которые могли выступить поручителями, это не сильно помогло. Семья искала жилье около трех месяцев, но практически везде им отказывали. Аренда квартиры в небольшом городе, таком как Нагария, начинается от 100 000 рублей в месяц, а коммунальные услуги обходятся в 20 000 рублей. В крупных городах цены значительно выше. Кроме жилья, дорого обходятся и повседневные расходы.
Автомобили стоят в два раза дороже, чем в России.
Цены на некоторые товары могут превышать российские в пять раз.
Еще одним разочарованием для Алены стала ситуация с трудоустройством. Найти высокооплачиваемую работу в Израиле сложно, особенно приезжим.
"Чаще всего предлагают низкоквалифицированный труд — работа на заводах или уборка помещений", — отмечает она.
Привычный для России комфорт с теплым домом в холодное время года оказался недоступным — в израильских квартирах просто нет отопления.
"Для меня это стало настоящим шоком — зимой дома было холодно, приходилось спасаться обогревателями", — делится россиянка.
Спустя год семья поняла, что жизнь в Израиле не оправдала их ожиданий, и решила вернуться домой. О своих впечатлениях Алена рассказала в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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