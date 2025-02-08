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Япония вводит визу для цифровых кочевников

1:41
Туризм

Япония готовится присоединиться к списку стран, предлагающих визу цифрового кочевника.

япония
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония

Эта инициатива позволит иностранцам работать удаленно, путешествуя по стране, что расширит возможности для туризма.

Как сообщает The Japan Times, новую шестимесячную визу планируют ввести к концу марта. Она будет доступна для путешественников из 49 стран, включая США, Австралию и другие. Однако одно из ключевых условий — минимальный годовой доход в размере 10 миллионов иен (около 67 300 долларов).

Помимо финансового требования, заявителям потребуется частная медицинская страховка, поскольку обладатели визы не смогут претендовать на вид на жительство или получение местного удостоверения личности. Вместе с основным заявителем в страну смогут въехать также его супруг(а) и дети.

Хотя цифровые визы позволяют находиться в стране и работать удаленно, они не дают права на трудоустройство в японских компаниях. На данный момент нет точной информации о процедуре подачи заявлений и дате начала приема документов.

Введение новой визы совпадает с запуском рейсов в Японию авиакомпаниями United Airlines и American Airlines из Хьюстона и Нью-Йорка. По прибытии путешественники смогут воспользоваться развитой железнодорожной сетью, хотя стоимость проездного билета в стране недавно повысилась.

Кроме Японии, цифровые кочевники могут выбирать для жизни и работы Колумбию, Турцию, Бали и Аргентину.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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