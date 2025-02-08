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В Китай лучше планировать поездки в зимний период

2:15
Туризм

Популярность Китая среди путешественников продолжает расти, особенно в зимний период.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Курорты страны становятся востребованными благодаря разнообразию туристических маршрутов, теплому климату и доступным ценам.

Китай предлагает что-то интересное для каждого туриста. Любителям истории и культуры будут интересны Великая Китайская стена, Терракотовая армия, Запретный город и множество других памятников.

Среди пляжных туристов особенно популярен остров Хайнань с мягким климатом, белоснежными пляжами и теплым морем.

Гастрономических путешественников поражает китайская кухня разнообразием, а уличные рынки предлагают аутентичные блюда из разных регионов страны.

Помимо традиционных маршрутов (Пекин, Шанхай), россияне всё чаще выбирают следующие направления:

Санья (Хайнань) — тропический курорт с белыми песками и развитой инфраструктурой.

Лоян — старинный город с высеченными в скалах статуями Будды.

Гуйлинь — живописное место с карстовыми горами и знаменитой рекой Лицзян.

Почему стоит выбрать Хайнань? Во-первых, вас порадуют доступные цены — отели 3-4* стоят $80-150 за ночь, что дешевле, чем в большинстве азиатских курортов. Во вторых, идеальная погода — с декабря по апрель здесь комфортные +25-30°С. В-третьих, вас ждет развитая инфраструктура — от спа-центров и термальных источников до жемчужных ферм и буддийских храмов.

Выбирайте жилье с хорошими отзывами — обращайте внимание на наличие русскоязычного персонала. Подготовьте платежные сервисы — наличные в юанях и мобильные платежи удобнее, чем банковские карты. Соблюдайте гигиену — пейте только бутилированную воду, осторожно пробуйте уличную еду. Оформите страховку — медицина в Китае дорогая, а частные клиники требуют предоплату. Сделайте копии документов — храните их в облаке и в бумажном виде на случай утери, передает Чемпионат. com.

Уточнения

«Терракотовая армия» — принятое название захоронения по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора объединённого Китая, в Сиане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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