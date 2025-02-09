Почему Кальяри — идеальное место для вашего первого визита в Сардинию

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Солнечные площади, мощеные улочки и история, пропитанная влиянием разных культур. Кальяри на юге Сардинии — идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящую Италию, с её уникальными традициями, красивыми пляжами и невероятной кухней. Не зря многие путешественники начинают своё знакомство с Сардинией именно с этого города.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морской берег

Город, наполненный историей

Основанный финикийцами, Кальяри прошел через разные эпохи. Здесь правили карфагеняне, римляне, вандалы и арагонцы, каждый из которых оставил свой след.

Сегодня Кальяри — это смесь разных стилей и эпох, и, гуляя по его улицам, вы почувствуете всю мощь этого исторического наследия.

Достопримечательности на каждом шагу

Бастион Святого Реми — это место, которое нельзя пропустить. С его смотровой площадки открывается захватывающий вид на город и море.

А для ценителей архитектуры собор Святой Марии в районе Кастелло станет настоящей находкой. Здесь пересекаются готический и романский стили с каталонскими влияниями.

Не забудьте и о Селла-дель-Дьяволо — холме, откуда открывается лучший панорамный вид на Кальяри. Путь к вершине — это путешествие через уникальный ландшафт с пальмами и оливковыми деревьями.

Что попробовать в Кальяри?

Здесь с удовольствием предложат блюда, которые невозможно забыть. Кулургионе — сардинская паста, похожая на равиоли, с начинкой из картофеля, овечьего сыра и мяты, или маллореддус с соусом из колбасок.

Не обойтись без боттарги — сушёной икры кефали или тунца. А для самых смелых — попробуйте касу марзу — сыр, который стал мягким благодаря личинкам.

Пляжи, которые удивляют

Если вы любите пляжи, Кальяри откроет вам рай с золотыми песками и бирюзовой водой. Пляж Поэтто — это идеально место для тех, кто хочет и отдохнуть, и повеселиться.

Для уединённых моментов отправляйтесь на Каламоску — маленькую бухту, где царит спокойствие. А для настоящего уединённого отдыха — Кала-Бернат, где природа сама по себе создаёт атмосферу покоя.

Как добраться и где остановиться?

Добраться до Кальяри очень просто. Аэропорт расположен всего в 15 минутах от города, а бюджетные рейсы Ryanair связывают его с Римом и Миланом.

Кальяри — город, который стоит посетить пешком, и всё необходимое для этого у вас под рукой.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии имеет специальный статус.

