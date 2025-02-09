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Ищете покой в аэропорту? Вот места, где можно расслабиться

2:26
Туризм

Аэропорты — это места, где шум и суета кажутся неотъемлемыми. Крики детей, бесконечные объявления и массовые потоки людей создают атмосферу, далёкую от уединения.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Но если вы устали от этого хаоса и хотите найти момент тишины и покоя, есть несколько мест, где можно буквально "отключиться" от внешнего мира:

  • Пустые ворота — одно из самых тихих мест в аэропорту. Если у вас есть свободное время до рейса, прогулка по терминалу может привести вас к пустому выходу на посадку, где можно спокойно посидеть, зарядить устройства или просто расслабиться.
  • Сенсорные комнаты — новые пространства, появляющиеся в аэропортах, предназначены для путешественников с нейроотличиями. Эти комнаты помогают снизить сенсорную перегрузку и предлагают тихую атмосферу с мягким освещением и комфортной мебелью.
  • Молельные комнаты — не обязательно нужно быть религиозным, чтобы воспользоваться этим пространством. Такие комнаты помогают отдохнуть, сосредоточиться или помедитировать, предоставляя уединение и умиротворение в самом центре аэропорта.
  • Залы ожидания для премиум-класса — идеальные оазисы спокойствия, где можно насладиться комфортом, бесплатными закусками и отдыхом вдали от шума. Однако они могут быть многолюдными, особенно в часы пик.
  • Капсулы для сна — это не просто удобное место для отдыха, но и тихая зона, где можно побыть наедине, расслабиться и даже вздремнуть перед рейсом. Они оснащены всем необходимым для комфорта.
  • Оздоровительные центры и йога-студии — особенно в крупных аэропортах. Это возможность расслабиться с помощью массажа, йоги или даже просто посидеть в тишине, что помогает снять стресс от путешествий.

Тихие аэропорты это концепция, которая только набирает популярность.

В таких местах значительно сокращено количество объявлений, а пассажиры получают уведомления через мобильные телефоны. Это улучшает атмосферу и помогает создать тишину, которая так не хватает в обычных аэропортах.

Итак, если вам нужно найти тишину и покой среди шума и суеты, обратите внимание на эти необычные и успокаивающие пространства в аэропортах по всему миру.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий наземные сооружения и необходимое оборудование.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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