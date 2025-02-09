Самые загадочные и забавные названия городов Бразилии

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Названия городов могут удивлять не только своим звучанием, но и историей. В Бразилии есть несколько примечательных примеров.

Фото: Wikimedia Commons by Flickr user: mauroguanandi Bertioga, Sao Paulo, BR is licensed under Public domain пляж Сан-Лоренцо, город Бертиога, Бразилия

Некоторые названия звучат настолько необычно и забавно, что становится интересно узнать их происхождение.

Необычные названия городов:

Анта горда (Риу-Гранди-ду-Сул) — небольшой город с населением 6200 человек, расположенный на высоте 411 метров над уровнем моря. Название города с Португальского звучит как "гордый муравей". Его местоположение в 190 километрах от Порту-Алегри делает его важным пунктом на карте региона. Шике-шике (Баия) — с таким звучным названием в этом городе проживает 46 500 человек. Это название определённо оставляет впечатление. Тунтум (Мараньян) — в этом городе с 41 600 жителями есть что-то загадочное. Он находится в 365 километрах от Сан-Луиса. Чупингуайя (Рондонья) — небольшое поселение с населением 8300 человек, в 533 километрах от Порту-Велью. Название и не вспомнишь сразу! "Счастливое Рождество" (Мату-Гросу) — название города, которое, безусловно, привлекает внимание, особенно в праздничные дни. Этот город с 13 400 жителями находится в 530 километрах от Куяба.

Загадка в каждом имени

Каждое название города может быть связано с местными легендами, историческими событиями или просто с игрой слов. И не всегда очевидно, что стоит за тем или иным названием. Не так ли?

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа.

