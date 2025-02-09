Новые правила въезда в Таиланд: что изменится для туристов с 1 июня

С 1 июня в Таиланде вступают в силу новые правила въезда, и это вызывает беспокойство у путешественников, в том числе из России. Однако, по словам эксперта по туризму Николая Мельника в интервью «Вечерней Москве», изменения не должны создать серьёзных проблем для туристов.
Изначально правительство Таиланда планировало внедрить систему с 1 января 2025 года, но затем перенесло сроки. По последним данным, новые правила начнут действовать с 1 июня.
Перед поездкой туристы должны будут заполнить форму на официальном визовом сайте.
Все персональные данные автоматически отобразятся в базе, доступной сотрудникам пограничного контроля.
Бумажные документы больше не понадобятся — разрешение на въезд будет в электронном формате.
Что нужно для получения электронной визы?
ФИО, дата рождения
Гражданство и паспортные данные
Страна вылета и предполагаемое место проживания в Таиланде
Срок пребывания
После заполнения формы система автоматически выдаст номер, подтверждающий право на въезд.
По словам Мельника, россиянам не о чем беспокоиться — безвизовый режим остаётся, а электронная виза просто заменит стандартный штамп при пересечении границы. Подобные системы уже работают в Мальдивах и Индонезии, и никаких сложностей они не вызывают.
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