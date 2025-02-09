Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой шоколад продлит жизнь, а какой её сократит: о чём все молчат
Зеленый настой для грядок: рекордный урожай без химии
Ферментированные овощи: полезный деликатес с добавлением одной лишь соли
Линолеум, который прослужит 20 лет: секреты удачного выбора
Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку
В Госдуме высказались против возвращения пива на стадионы: дополнительный допинг не нужен
Почему пилоты теряют сознание? Новый случай в авиации

Новые правила въезда в Таиланд: что изменится для туристов с 1 июня

1:27
Туризм

С 1 июня в Таиланде вступают в силу новые правила въезда, и это вызывает беспокойство у путешественников, в том числе из России. Однако, по словам эксперта по туризму Николая Мельника в интервью «Вечерней Москве», изменения не должны создать серьёзных проблем для туристов.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Таиланд

Изначально правительство Таиланда планировало внедрить систему с 1 января 2025 года, но затем перенесло сроки. По последним данным, новые правила начнут действовать с 1 июня.

Перед поездкой туристы должны будут заполнить форму на официальном визовом сайте.
Все персональные данные автоматически отобразятся в базе, доступной сотрудникам пограничного контроля.
Бумажные документы больше не понадобятся — разрешение на въезд будет в электронном формате.

Что нужно для получения электронной визы?
ФИО, дата рождения
Гражданство и паспортные данные
Страна вылета и предполагаемое место проживания в Таиланде
Срок пребывания

После заполнения формы система автоматически выдаст номер, подтверждающий право на въезд.

По словам Мельника, россиянам не о чем беспокоиться — безвизовый режим остаётся, а электронная виза просто заменит стандартный штамп при пересечении границы. Подобные системы уже работают в Мальдивах и Индонезии, и никаких сложностей они не вызывают.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Гороскопы и предсказания
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы Аудио 
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Экономика и бизнес
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку
В Госдуме высказались против возвращения пива на стадионы: дополнительный допинг не нужен
Почему пилоты теряют сознание? Новый случай в авиации
Садальский о кинопремии Золотой орёл: сами себе награды раздают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Новые правила въезда в Таиланд: что изменится для туристов с 1 июня
Аналитик Ветерков: сфера ритейла и логистики лидирует по числу вакансий в России
Цветущая орхидея может погибнуть, если рядом с ней поставить эти растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.