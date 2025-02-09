Новые правила въезда в Таиланд: что изменится для туристов с 1 июня

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июня в Таиланде вступают в силу новые правила въезда, и это вызывает беспокойство у путешественников, в том числе из России. Однако, по словам эксперта по туризму Николая Мельника в интервью «Вечерней Москве», изменения не должны создать серьёзных проблем для туристов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Таиланд

Изначально правительство Таиланда планировало внедрить систему с 1 января 2025 года, но затем перенесло сроки. По последним данным, новые правила начнут действовать с 1 июня.

Перед поездкой туристы должны будут заполнить форму на официальном визовом сайте.

Все персональные данные автоматически отобразятся в базе, доступной сотрудникам пограничного контроля.

Бумажные документы больше не понадобятся — разрешение на въезд будет в электронном формате.

Что нужно для получения электронной визы?

ФИО, дата рождения

Гражданство и паспортные данные

Страна вылета и предполагаемое место проживания в Таиланде

Срок пребывания

После заполнения формы система автоматически выдаст номер, подтверждающий право на въезд.

По словам Мельника, россиянам не о чем беспокоиться — безвизовый режим остаётся, а электронная виза просто заменит стандартный штамп при пересечении границы. Подобные системы уже работают в Мальдивах и Индонезии, и никаких сложностей они не вызывают.