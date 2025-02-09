Почему пилоты теряют сознание? Новый случай в авиации

На борту рейса Lufthansa, вылетевшего из Майами, произошёл инцидент: капитан внезапно потерял сознание вскоре после взлёта. Второй пилот взял управление на себя и принял решение развернуть самолёт, совершив незапланированную посадку в Монреале. Об этом сообщается на сайте News.com.au.

Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Lufthansa Boeing 747-430

После ухудшения состояния пилота его переместили в комнату отдыха, а управление самолётом полностью перешло к второму пилоту. Несмотря на стрессовую ситуацию, посадка прошла без происшествий, и пассажирам ничего не угрожало.

Причины инцидента пока не установлены, но Lufthansa заверила, что соблюдает строгие медицинские требования для экипажа.

Пассажиров пересадили на другие рейсы для продолжения путешествия.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства, подчеркнув, что безопасность остаётся её главным приоритетом.

Инцидент напомнил о похожем случае с пилотом Jet2, который также потерял сознание во время рейса из Манчестера на Мадейру.

Случаи внезапного ухудшения состояния здоровья пилотов редки, но возможны, и именно поэтому на борту всегда присутствует второй пилот, способный взять управление в экстренной ситуации.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.

