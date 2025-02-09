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Знаменитый дубайский фонтан станет ещё красивее в октябре 2025 года

0:58
Туризм

Туристы, приезжающие в Дубай, в обязательном порядке посещают место около башни "Бурдж-Халифа", чтобы полюбоваться самым высоким в мире светомузыкальным фонтаном, струи которого взлетают на высоту 140 метров.

Дубайский фонтан
Фото: commons.wikimedia.org by Nealt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дубайский фонтан

Светомузыкальные шоу можно было смотреть каждый вечер в любое время: они демонстрировались с 18:00 до 23:00. Это по-настоящему красивое и завораживающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя красоты, но сейчас фонтан закрывают на пять месяцев, сообщает АТОР.

Причиной закрытия фонтана стала комплексная реновация. Местные власти решили улучшить качества фонтана. Подсветка станет ярче, а звук качественнее, как и хореография взлетающих струй. Увидеть обновлённый фонтан во всей красе можно будет не раньше октября 2025 года.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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