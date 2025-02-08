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Горящие туры на Санторини: отели продают номера с огромными скидками

1:18
Туризм

За последние дни Санторини покинули свыше 10 тысяч человек — улицы стали практически безлюдными. Как писала Pravda.RU, жители и туристы в панике покидают остров из опасения землетрясения и цунами.

Остров Санторини, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Остров Санторини, Греция

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации до 3 марта, а отели снижают цены, чтобы хоть как-то удержать гостей.

В элитном Zannos Luxury Suites By Zannos Collection 5* теперь можно отдохнуть за 174 тысячи рублей вместо 250 тысяч.

Aqua Luxury Suites by NOMÉE Hospitality Group 5* снизил стоимость размещения с 175 тысяч до 140 тысяч рублей.

Однако многие отели категории 4 и 3** оставили свои ценники без изменений.

На конец февраля осталось лишь несколько свободных номеров.

Специалисты ожидают стабилизации сейсмической активности, но точных прогнозов пока нет.

Жители опасаются возможного мародёрства, поэтому для охраны используются беспилотники.

Российским туристам стоит поторопиться с бронированием туров в Турцию на майские праздники, так как цены на оставшиеся отели уже начали расти.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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