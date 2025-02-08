Минтранс предложил новые меры для борьбы с авиадебоширами

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минтранс России готовит новые меры, чтобы бороться с дебоширами на борту самолетов. Одним из ключевых предложений является увеличение срока запрета на полеты для нарушителей с одного года до трех лет.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

Эта инициатива направлена на усиление ответственности для тех пассажиров, которые ведут себя агрессивно или нарушают порядок во время полета. Кроме того, в планах министерства создание единого черного списка для всех авиакомпаний.

Это позволит исключить возможность того, что неблагонадежный пассажир, попавший в один список, сможет летать с другой авиакомпанией. Черный список станет важным инструментом для повышения безопасности и комфорта на борту.

Сейчас каждый перевозчик может самостоятельно решать, ограничивать ли полеты для конкретного пассажира, что создает определенные сложности в координации между авиакомпаниями.

Новый единый список поможет избежать подобных ситуаций и повысит ответственность всех участников авиационного процесса.

Инициативы Минтранса будут обсуждаться в ближайшее время, и, возможно, уже в ближайшие месяцы можно будет увидеть конкретные изменения в законодательстве.

Предложения касаются не только увеличения сроков запретов, но и улучшения системы контроля за поведением пассажиров, что, безусловно, скажется на уровне безопасности в авиаперевозках.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации

