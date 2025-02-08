Путешествие в сердце Тирольских Альп с историей и природой

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В австрийских Тирольских Альпах скрывается один из самых очаровательных городков — Куфштайн.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ озеро

Этот уютный уголок окружён величественными Кайзерскими горами и идеален для тех, кто хочет избежать толп на популярных горнолыжных курортах, но не готов отказаться от красоты альпийской природы.

Каждый сезон в этом регионе уникален: зимой Куфштайн превращается в зимнюю сказку, а весной, летом и осенью открывает путешественникам возможность исследовать красивые альпийские тропы, наслаждаться видом на цветущие поля и уединёнными озёрами.

Преимущество Куфштайна заключается в том, что здесь не нужно арендовать автомобиль: прибыв в город, вы получаете карту гостя Kufsteinerland, которая даёт неограниченный доступ к общественному транспорту, включая велосипеды, и бесплатный вход в самые популярные достопримечательности.

Для любителей активного отдыха здесь есть эпическая пешеходная тропа Кайзеркроне — 5-дневный маршрут на 36 миль, который дарует непередаваемые виды на австрийские Альпы.

Если вы предпочитаете менее сложные походы, можно выбрать более короткий, но не менее живописный маршрут по Брентенйох-Гамскогель-Штайнбергальм.

Также неподалёку от города находится озеро Хехтзее — место, где можно расслабиться, прогуляться по берегу или даже искупаться в альпийских водах.

Куфштайн также удивляет своей средневековой атмосферой. Узкие улочки с вымощенным булыжником и старинные таверны погружают в атмосферу прошлого.

Обязательно стоит посетить 600-летнюю таверну с винным погребом и попробовать блюда тирольской кухни.

А после вкусного обеда отправляйтесь на экскурсию по крепости, которая возвышается над городом и хранит в себе множество историй.

Уточнения

Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich) — государство в Центральной Европе. Столица — Вена. Государственный язык — немецкий. Федеративное государство, парламентская республика.



Ку́фштайн (нем. Kufstein, бав. Kufstoa) — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Тироль. Расположен на берегу реки Инн, в долине, разделяющей два альпийских кряжа, у самой австро-баварской границы.

