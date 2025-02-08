Погружение в рай: как Сент-Люсия превращается в экзотическую сказку

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сент-Люсия — это не только рай для любителей природы, но и доступное место для тех, кто хочет насладиться Карибами без удара по бюджету.

Фото: flickr.com by Visions of Domino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карибы

Это остров с уникальными вулканическими источниками, чёрными пляжами и тропическими лесами, среди которых особенно выделяется поместье Суфриер.

Здесь, в 1784 году, по приказу Людовика XVI, были построены каменные купальни, использующие сернистые источники, чьи воды имели лечебные свойства, аналогичные минеральным водам Франции.

Сегодня это место стало одной из главных достопримечательностей Сент-Люсии — ботаническими садами и минеральными ваннами Даймонд-Фолс.

Сады, разбросанные на 2,4 гектара, включают в себя 17-метровый водопад, живописные цветочные аллеи и горячие источники, к которым вы можете прогуляться по усыпанным листвой дорожкам.

Водопад получил своё имя благодаря изменяющемуся цвету воды — от фиолетового до золотистого, словно отражая радугу.

Этот уникальный природный феномен создаёт невообразимое зрелище, а также привлекает путешественников, стремящихся окунуться в тёплые серные источники.

Поездка в Даймонд-Фолс обещает много приятных моментов: помимо водопада, вы сможете насладиться видами на экзотические растения, среди которых гибискусы, какао-деревья и яркие папоротники.

Визит будет ещё более расслабляющим, если завершить его купанием в горячих источниках, расположенных как в общественных, так и в частных бассейнах.

Ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 16:00 (в воскресенье до 15:00), а билет для взрослого стоит всего 7 долларов.

Не забудьте посетить это удивительное место в сухой сезон — с декабря по апрель, чтобы избежать ураганов и штормов. А после экскурсии расслабьтесь на пляже Родни-Бэй, где вас ждут белоснежные песчаные пляжи и бурная ночная жизнь.

Что делать в Даймонд-Фолс:

Прогуляйтесь по ботаническим садам.

Полюбуйтесь на водопад, меняющий цвет воды.

Купайтесь в термальных источниках.

Лучшее время для посещения: декабрь-апрель, сухой сезон.

Уточнения

Сент-Люси́я (англ. Saint Lucia [ˌseɪnt ˈluːʃɪə], ) — островное государство, расположенное на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника. Столица государства — город Кастри.

