Где в России можно встретить незабываемые закат и рассвет

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Россия радует путешественников невероятным разнообразием природных и городских пейзажей: от величественных гор и живописных мысов до атмосферных набережных и древних улиц.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

В стране множество мест, где можно полюбоваться потрясающими рассветами и закатами. Эксперты сервиса "Туту" выяснили у туристов, где именно стоит встретить первые лучи солнца или проводить день.

Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Даже зимой туристов здесь не становится меньше: они посещают музеи, наслаждаются уютными ресторанами и, конечно, наблюдают за утренними и вечерними красками неба. Особенно живописные виды открываются с Дворцового моста и набережной Невы.

Эльбрус, главная вершина России, манит альпинистов не только высотой, но и невероятными пейзажами. Те, кто пока не готов к восхождению, могут насладиться потрясающими видами с других смотровых площадок в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Мыс Фиолент, расположенный недалеко от Севастополя, считается одним из самых красивых уголков Крыма. Здесь скалы резко обрываются в море, а рассветные и закатные оттенки делают местные пейзажи поистине волшебными.

Мыс Хобой — священное место острова Ольхон на Байкале удивляет своими скалами, напоминающими клыки. Отсюда открываются потрясающие виды на рассветы и закаты над бескрайними водами крупнейшего пресноводного озера Евразии.

Гора Белуха, самая высокая точка Алтайских гор, — место, где можно почувствовать единение с природой. Восхождение сюда считается сложным, но даже поездка по Чуйскому тракту подарит незабываемые рассветные и закатные виды.

Долина гейзеров (Камчатка): добраться до этого чуда природы можно только на вертолете, но зрелище того стоит. Вулканические ландшафты, струи пара и краски неба делают восходы и закаты здесь по-настоящему фантастическими.

Национальный парк "Ладожские шхеры" славится своими скалистыми островами. Здесь можно насладиться видами как во время короткой экскурсии, так и во время длительного путешествия с палатками.

Куршская коса (Калининградская область): эта узкая полоска суши между морем и заливом привлекает туристов даже зимой. Органные концерты, СПА-процедуры с видом на Балтику и потрясающие закаты делают это место уникальным.

Мыс Тобизина (Приморский край) предлагает невероятные панорамные виды. Добраться сюда можно на автомобиле или автобусе, а финальный участок пути придется пройти пешком.

Скала Киселёва (Краснодарский край): окружённая лесами Кадоша, эта скала вблизи Туапсе очаровывает своим видом. Сюда приезжают и летом, и зимой, чтобы полюбоваться красотой природы.

Нижний Новгород — город, который по праву называют столицей закатов. Лучшие виды на солнце, скрывающееся за горизонтом, открываются с набережной Волги, передает "Рамблер".

Уточнения

Зака́т — 1. Заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода. 2. Освещение неба над горизонтом при заходе солнца.





Рассве́т — утренние сумерки, раннее утреннее время, предшествующее началу восхода солнца, а также постепенное изменение картины неба перед и во время восхода.

