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Как фальшивые сайты для оформления виз зарабатывают миллионы

3:21
Туризм

Израильское Управление народонаселения и иммиграции сообщило об инциденте в аэропорту Бен-Гурион.

Недовольная девушка за компьютером
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная девушка за компьютером

Американская пара не смогла пересечь границу, так как подала заявку на въезд через мошеннический сайт. Вместо официального сбора в $14 они заплатили $601 за фиктивную услугу.

Система ETA-IL, введенная в пилотную эксплуатацию с 1 июля 2024 года, с 1 января 2025 года стала обязательной для туристов из безвизовых стран. Она не заменяет визовый режим, а лишь добавляет дополнительный этап — получение электронного разрешения на въезд сроком до двух лет. Основная цель нововведения — усиление безопасности, так как информация о туристах заранее проверяется по базам спецслужб.

Однако появление системы уже привлекло внимание мошенников. Они создают поддельные сайты, маскирующиеся под официальный ресурс, чтобы собирать персональные данные и деньги доверчивых путешественников.

Израильские власти напоминают, что оформить ETA-IL можно только через официальный сайт. Перед оплатой необходимо проверять адрес страницы и не пользоваться посредническими сервисами, обещающими ускоренную обработку заявки за дополнительную плату.

С 2025 года нововведение затронет и российских туристов — перед поездкой в Израиль им потребуется оформлять ETA-IL.

Мошенничество с электронными визами набирает обороты по всему миру. Злоумышленники создают фальшивые порталы, копирующие официальные сайты оформления виз, с целью выманивания денег у туристов.

В августе 2023 года министерство юстиции и прав человека Индонезии выявило множество фальшивых сайтов, предлагающих помощь в получении e-VOA. Эти ресурсы убеждали туристов, что без их посредничества визу не оформить, и взимали плату, превышающую официальный сбор. В некоторых случаях мошенники просто исчезали после получения денег, передает "Рамблер".

В ноябре 2024 года в Казахстане активизировались аферисты, выдающие себя за визовых агентов. Они обещали гарантированное получение виз в США, Европу и Южную Корею, но после оплаты исчезали.

В декабре 2024 года Генеральный инспекторат миграции Молдавии предупредил о двух мошеннических сайтах, предлагавших нелегальные визовые услуги. Они имитировали официальные ресурсы, вводя пользователей в заблуждение.

Как не стать жертвой мошенников:

  • Оформляйте визы только через официальные сайты.
  • Внимательно проверяйте URL-адреса: наличие лишних символов или необычных доменов может указывать на подделку.
  • Не доверяйте посредникам, обещающим гарантированное или ускоренное оформление визы за дополнительную плату.
  • Читайте отзывы и проверяйте репутацию агентств, предоставляющих визовые услуги.
  • Никогда не передавайте личные данные и не совершайте платежи на сомнительных сайтах или по неофициальным каналам.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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