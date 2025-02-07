Жить на одном квадратном метре и без окон — путешественница раскрыла правду о жизни в Гонконге

Одна из российских путешественниц побывала в Гонконге и поделилась своими наблюдениями о местных условиях проживания.
По её словам, условия жизни малообеспеченных гонконгцев могут шокировать.
"В Гонконге используется каждый квадратный метр, ведь свободного места практически нет", — отметила она.
Из-за этого квартиры часто оказываются крошечными и узкими, а некоторые лишены даже окон. Кроме того, бывает так, что нескольким жильцам приходится пользоваться одним туалетом, что становится причиной неприятных условий и запахов.
Однако путешественнице также удалось увидеть жилье одного состоятельного политика.
"Что меня удивило? Если честно, то обычность этой квартиры. Это скорее жилье среднего класса, а не роскошные апартаменты", — поделилась она впечатлениями в блоге "Тут вам не там".
Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
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