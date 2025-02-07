Жить на одном квадратном метре и без окон — путешественница раскрыла правду о жизни в Гонконге

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из российских путешественниц побывала в Гонконге и поделилась своими наблюдениями о местных условиях проживания.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

По её словам, условия жизни малообеспеченных гонконгцев могут шокировать.

"В Гонконге используется каждый квадратный метр, ведь свободного места практически нет", — отметила она.

Из-за этого квартиры часто оказываются крошечными и узкими, а некоторые лишены даже окон. Кроме того, бывает так, что нескольким жильцам приходится пользоваться одним туалетом, что становится причиной неприятных условий и запахов.

Однако путешественнице также удалось увидеть жилье одного состоятельного политика.

"Что меня удивило? Если честно, то обычность этой квартиры. Это скорее жилье среднего класса, а не роскошные апартаменты", — поделилась она впечатлениями в блоге "Тут вам не там".

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

