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Подземный храм воды римской эпохи — чем поражает цистерна Мирабилис

2:03
Туризм

Цистерна Мирабилис в Баколи — один из самых впечатляющих примеров римских гидротехнических сооружений. Баколи расположен всего в 25 километрах от Неаполя.

Под водой
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Под водой

Построенная в эпоху императора Августа цистерна служила для снабжения водой военного флота, базировавшегося в порту Мизено. Вода поступала по акведуку Серино, преодолевая десятки километров от источников в Авеллино, прежде чем попасть в этот грандиозный резервуар. Уникальность сооружения заключается не только в его масштабе, но и в продуманной системе распределения воды, что подчеркивает инженерное мастерство древних римлян.

Резервуар в Баколи имеет внушительные размеры: длина — около 70 метров, ширина — 25 метров, а высота достигает 15 метров. Внутреннее пространство разделено 48 массивными колоннами, поддерживающими сводчатые потолки. Это не только придает сооружению величественный облик, но и обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Когда-то полностью заполненная водой, сегодня цистерна поражает игрой света и теней, создавая атмосферу подземного собора.

Цистерна не имеет фиксированного графика работы, доступ возможен только по предварительной записи через местные культурные ассоциации. Рекомендуется уточнять детали бронирования заранее.

Внутри достаточно влажно, пол может быть скользким, поэтому стоит надеть удобную нескользящую обувь. Стоимость входа символическая, а экскурсии позволяют узнать больше об истории и инженерных решениях римлян, передает TuristiPerCaso.

Мирабилис часто сравнивают с цистерной Базилика в Стамбуле, но в Италии есть и другие выдающиеся примеры римской гидротехники: цистерна Формия — внушительный подземный резервуар в Лацио, цистерна Фермо — разветвленный комплекс бассейнов и водохранилищ в регионе Марке.

Уточнения

Цистерна (лат. cisterna — ёмкость для воды, от др. лат. cista — коробка, а также др. греч. κίστη [Kiste] — корзина) — закрытое хранилище (ёмкость), первоначально для жидкостей, а теперь и для сыпучих веществ. Устроенное в грунте водохранилище с водонепроницаемыми стенками и дном, также подземный резервуар для сбора и хранения дождевой воды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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