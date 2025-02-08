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Высокий сервис в отелях и обслуживание в ресторанах: в России животные смогут путешествовать наравне с людьми

1:20
Туризм

В российских гостиницах и санаториях всё чаще вводят статус Pet Friendly, предполагающий не только возможность путешествовать с животными, но и условия повышенного комфорта для питомцев.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Отельеры должны знать основные правила первой помощи животным, а в номерах предоставляется место для мохнатого гостя, миски для корма и воды и необходимые для уборки принадлежности. Отельеры имеют право сами решать, сколько животных можно разместить в номере и какую сумму должны за это заплатить хозяева. Всё это должно быть прописано в правилах на сайте отеля.

На Алтае особенно развито направление отдыха хозяев с собаками: здесь есть абсолютно всё, что нужно каждому псу.

"Большинство владельцев баз отдыха на Алтае — простые деревенские люди. Найти место для размещения с собакой здесь легко", — рассказала "РГ" организатор дог-туров Лилия Лоскутова.

Кроме того, о животных позаботятся и во многих алтайских кафе и ресторанах, например, в кафе "Лампа" официант наравне с человеком обслужит и четвероногого посетителя: он принесёт ему комплексный обед — гречневую кашу с курицей или говядиной, миски и салфетки. Это обойдётся хозяину всего в 350 рублей.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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