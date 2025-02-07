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Минеральный рай — почему стоит посетить Хохоловские термы в Польше

3:16
Туризм

Термальные курорты давно перестали быть местом исключительно для пожилых людей или пациентов, восстанавливающихся после операций.

Бассейн
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бассейн

Все больше людей ищут локации, где можно не только расслабиться, но и позаботиться о здоровье. Одним из самых эффективных способов улучшить состояние суставов, расслабить мышцы и ускорить регенерацию организма является посещение термальных источников.

Одним из наиболее популярных направлений становятся Хохоловские термы (Польша) — крупнейший спа-комплекс в стране, предлагающий термальные ванны, лечебные процедуры и развлечения по доступной стоимости.

Расположенные в живописных Татрах, всего в нескольких десятках километров от границы с Чехией, Хохоловские термы предлагают воду температурой около 40°C, добываемую с глубины 3600 метров. Она богата минералами — серой, магнием, кальцием и натрием, оказывающими благоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат, кожу и общий тонус организма.

Комплекс занимает площадь 3000 м² и включает более 30 бассейнов и гидромассажных ванн. Гости могут выбирать между крытыми и открытыми термальными бассейнами, лечебными ваннами, зонами с гидромассажем и разнообразными видами саун. Для семей с детьми предусмотрена специальная зона с горками и безопасными бассейнами. В числе доступных оздоровительных процедур — грязевые обертывания, солевая терапия, массажи и уникальные банные ритуалы под руководством профессиональных мастеров.

Дневной билет в бассейн и терапевтическую зону стоит от 120 до 170 злотых (2800-4100 рублей), что значительно дешевле, чем в аналогичных западноевропейских спа-центрах. Для тех, кто планирует короткий визит, есть трехчасовой билет за 79 злотых (1906 руб), а вечернее купание обойдется всего в 60 злотых (1450 руб.). Для семей предусмотрены скидки, что делает отдых доступным для всех.

Высокое содержание минералов делает эти термы полезными для людей, страдающих суставными болями, ревматизмом, мышечным перенапряжением или кожными заболеваниями. Теплая вода способствует расслаблению, снижению стресса и улучшению качества сна. Для желающих омолодиться предусмотрена баротерапия, которая замедляет процессы старения, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие, передает TechSvet.

Хохоловские термы расположены неподалеку от Закопане — одного из самых популярных польских горнолыжных курортов. В свободное время можно отправиться в Каспровы Верх, откуда открывается потрясающий вид на Татры, или прогуляться к живописному озеру Морское Око. Любители городской атмосферы оценят прогулку по улице Крупувки в Закопане, известной своими кафе, ресторанами и лавками с местными деликатесами, включая знаменитый копченый сыр осцыпек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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