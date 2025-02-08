Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Qatar Airways объявила о частичной отмене рейсов в Москву.

Фото: freepik.com by https://www.freepik.com/free-photo/blurred-view-cityscape_1120991.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=86bea0e1-37be-46ca-920b-2c4e5d13dddd is licensed under Free More info катар

С 6 февраля пассажиры начали получать уведомления о переносе или снятии рейсов QR 337/338.

Изменения затрагивают рейсы, начиная с 8 февраля. Туристы отмечают значительное увеличение времени пересадки — до 18-20 часов.

Qatar Airways предлагает размещение в отелях в терминале, но стоимость проживания остаётся высокой.

Опытные путешественники советуют обращаться в службу поддержки или к своему агенту для уточнения деталей. Если рейс был перенесён на неудобную дату, рекомендуется запрашивать варианты, максимально приближённые к изначальным планам.

Уточнения

Qatar Airways Company Q.C.S.C. - действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.

