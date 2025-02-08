Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства

Авиакомпания Qatar Airways объявила о частичной отмене рейсов в Москву.
С 6 февраля пассажиры начали получать уведомления о переносе или снятии рейсов QR 337/338.
Изменения затрагивают рейсы, начиная с 8 февраля. Туристы отмечают значительное увеличение времени пересадки — до 18-20 часов.
Qatar Airways предлагает размещение в отелях в терминале, но стоимость проживания остаётся высокой.
Опытные путешественники советуют обращаться в службу поддержки или к своему агенту для уточнения деталей. Если рейс был перенесён на неудобную дату, рекомендуется запрашивать варианты, максимально приближённые к изначальным планам.
Qatar Airways Company Q.C.S.C. - действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.
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