Безумный гид и пощёчина акуле: как россиянка пострадала на Мальдивах

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Мальдивах с россиянкой Еленой произошёл страшный случай, который чуть не стоил ей жизни. Об этом она рассказала Telegram-каналу Shot.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

Елена поехала на экскурсию с группой из 12 человек. Предполагалось, что туристы будут плавать в открытом море и фотографироваться. Елена не ожидала, что это приятное развлечение изрядно пощекочет ей нервы. Когда она прыгнула в воду, гид увидел вдалеке стаю акул, предложил Елене сфотографироваться с ними и, не дожидаясь ответа, схватил её за руку и поплыл вместе с ней прямо к опасным хищникам.

Елена была напугана, но не могла сопротивляться: гид слишком крепко стиснул её руку и плыл со стремительной скоростью. Он так вспенивал воду, что брызги попадали Елене в нос, она начала захлёбываться и случайно ударила одну из акул, которая уже была совсем близко.

Разумеется, акула решила "дать сдачу" и сделала это в своей манере: она прокусила Елене руку. Инстинкт самосохранения тут же сработал: Елена пришла в себя от шока и скорее поплыла назад к лодке. Она сама перевязала себе руку, стараясь не слишком пугать остальных туристов.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

