Полететь в столицу на майские — дорогое удовольствие? Сравниваем цены из разных городов

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва остаётся главным туристическим направлением для россиян на майские праздники. Редакция TourDom. ru собрала актуальную информацию о перелётах из разных городов страны, включая стоимость билетов, удобство расписания и выбор авиакомпаний.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1" Храм Василия Блаженного

Екатеринбург

"Аэрофлот" предлагает билеты туда-обратно за 15,2 тыс. рублей без багажа. Расписание не самое удобное: два из четырёх праздничных дней теряются. У "Победы" есть более удобные рейсы за 16 тыс. рублей, включая багаж.

Челябинск

Перелёт обойдётся дороже: минимум 19 тыс. рублей, плюс 5,5 тыс. за багаж.

Новосибирск

Стоимость билетов — около 19,5 тыс. рублей, плюс 5 тыс. за багаж. Придётся лететь разными авиакомпаниями: "Якутия" в Москву, Smartavia обратно. Единый билет у одного перевозчика стоит дороже и менее удобен по времени.

Кемерово

Выбор авиакомпаний ограничен: "Аэрофлот" и S7. Дешевле лететь "Аэрофлотом": 25,9 тыс. рублей с ручной кладью. За багаж весом более 10 кг придётся доплатить 8 тыс. рублей.

Владивосток

"Аэрофлот" предлагает билеты туда-обратно за 27,5 тыс. рублей с багажом. Утренний рейс стоит на 2 тыс. рублей дороже, но даёт 5 дополнительных часов на прогулку по Москве.

Махачкала

Самый дешёвый рейс у "Аэрофлота": 17,5 тыс. рублей без багажа, 22,5 тыс. с багажом. Utair предлагает альтернативный вариант за 18,5 тыс. рублей.

Мурманск

Самый выгодный перелёт — 13,3 тыс. рублей с ручной кладью. Вылет 1 мая в 23:50, обратный рейс 4 мая в 07:10. Для тех, кто хочет провести все 4 дня в Москве, есть вариант за 17,4 тыс. рублей (багаж +5 тыс.).

Якутск

Самый дешёвый прямой перелёт — 44 тыс. рублей, багаж обойдётся ещё в 11 тыс. Расписание не самое удобное: прибытие в Москву около 15:00. Утренний рейс на 4 тыс. рублей дороже, но занимает в 1,5 раза больше времени.