На горнолыжных курортах Сочи и Архыза появился единый ски-пасс

Горнолыжные курорты Красная Поляна в Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкесии объединили свои усилия, запустив единый ски-пасс на сезон. Теперь туристы смогут свободно перемещаться между Южным и Северо-Кавказским федеральными округами и наслаждаться катанием на склонах без дополнительных расходов.
Ски-пасс позволяет кататься на всех трассах, посещать сноупарки и фрирайд-зоны в день использования.
Для взрослых стоимость сезонного абонемента составит 70 тысяч рублей, для детей — 35 тысяч рублей.
Туристический поток в зимний сезон продолжает расти, что подтверждают эксперты платформы Bronevik.
Анализ бронирований показывает, что спрос на отдых в Краснодарском крае и на Кавказе значительно увеличился.
В "Архызе" количество бронирований выросло на 60%, а в Большом Сочи — на 23%.
Горнолыжные направления, такие как Краснодар, Геленджик, Кисловодск и Архыз, привлекают всё больше туристов зимой.
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