На горнолыжных курортах Сочи и Архыза появился единый ски-пасс

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжные курорты Красная Поляна в Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкесии объединили свои усилия, запустив единый ски-пасс на сезон. Теперь туристы смогут свободно перемещаться между Южным и Северо-Кавказским федеральными округами и наслаждаться катанием на склонах без дополнительных расходов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Ски-пасс позволяет кататься на всех трассах, посещать сноупарки и фрирайд-зоны в день использования.

Для взрослых стоимость сезонного абонемента составит 70 тысяч рублей, для детей — 35 тысяч рублей.

Туристический поток в зимний сезон продолжает расти, что подтверждают эксперты платформы Bronevik.

Анализ бронирований показывает, что спрос на отдых в Краснодарском крае и на Кавказе значительно увеличился.

В "Архызе" количество бронирований выросло на 60%, а в Большом Сочи — на 23%.

Горнолыжные направления, такие как Краснодар, Геленджик, Кисловодск и Архыз, привлекают всё больше туристов зимой.