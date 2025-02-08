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На горнолыжных курортах Сочи и Архыза появился единый ски-пасс

1:07
Туризм

Горнолыжные курорты Красная Поляна в Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкесии объединили свои усилия, запустив единый ски-пасс на сезон. Теперь туристы смогут свободно перемещаться между Южным и Северо-Кавказским федеральными округами и наслаждаться катанием на склонах без дополнительных расходов.

Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Ски-пасс позволяет кататься на всех трассах, посещать сноупарки и фрирайд-зоны в день использования.

Для взрослых стоимость сезонного абонемента составит 70 тысяч рублей, для детей — 35 тысяч рублей.

Туристический поток в зимний сезон продолжает расти, что подтверждают эксперты платформы Bronevik.

Анализ бронирований показывает, что спрос на отдых в Краснодарском крае и на Кавказе значительно увеличился.

В "Архызе" количество бронирований выросло на 60%, а в Большом Сочи — на 23%.

Горнолыжные направления, такие как Краснодар, Геленджик, Кисловодск и Архыз, привлекают всё больше туристов зимой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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