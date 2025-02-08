Сюрпризы при оплате багажа могут исчезнуть: пассажирам обещают прозрачные тарифы

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиаперевозчикам предлагают установить единые тарифы на провоз багажа, чтобы устранить путаницу в ценах и сделать их более прозрачными для пассажиров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Независимо от способа и этапа покупки, тарифы должны быть одинаковыми. Учитываются категории маршрутов: внутренние и международные, а также виды рейсов: регулярные и чартерные.

Высокая стоимость багажа остаётся одной из главных проблем авиапутешествий.

Пассажиры сталкиваются с непрозрачностью ценообразования, что вызывает недовольство.

Провоз багажа при регистрации стоит дороже, чем при предварительном бронировании через интернет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением решить эту проблему.

В документе перечислены основные трудности, с которыми сталкиваются россияне при авиаперелётах.

Юрист Антон Палюлин рекомендует пассажирам сохранять все документы, связанные с их рейсом, пишут "Известия".

В случае утери багажа необходимо оперативно обратиться в службу поиска или к представителю авиакомпании: в течение 21 дня для международных рейсов и в течение шести месяцев для внутренних.