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Как русским живётся в Тайланде

2:18
Туризм

Жительница Красноярска по имени Любовь вместе с мужем и сыном почти год назад переехала в Паттайю. Она рассказала, как они решились на переезд, о чем жалеет и как сейчас живут в Таиланде.

паттайя
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
паттайя

Переехать в Паттайю они решились из-за проблем со здоровьем, плохой экологии и желания жить в тёплом климате. После переезда организовали турагентство, помимо этого муж открыл фирму, занимающуюся покупкой, тюнингом и продажей автомобилей.

Женщина рассказала во сколько им обходится съём жилья и другие траты.

"Мы снимаем частный дом и отдаем около 100 тысяч рублей в месяц. В стоимость аренды включены вывоз мусора, садовник и чистка бассейна. Из коммунальных платежей тут в основном платишь за электричество. Из-за кондиционеров (они старые и много потребляют электричества) за электроэнергию выходит около 8-10 тысяч рублей в месяц. Вода здесь недорогая. Нам на семью из 3 человек на продукты нужно около 40 тысяч рублей в месяц. Бензин в Паттайе подороже, чем в России — около 10 тысяч рублей в месяц”, — поделилась она.

Из минусов женщина отметила большое количество мусора, который валяется на улицах, небольшое количество тротуаров, дорогое и не всегда качественное образование, мало хороших салонов красоты.

Из плюсов — тёплый климат, морской воздух, свежие фрукты и рыба, и много развлечений.

Женщина поделилась и тем, чего ей не хватает в Таиланде. В список вошли мясо индейки, чёрный хлеб, горький шоколад, приложения типа ДубльГис и Авито, сообщает prmira.ru.

Любовь дала советы тем, кто задумался о переезде в Тайланд.

"Нужно морально подготовиться к тому, что первые 3-5 месяцев будет сложно. Всё-таки здесь нет твоего окружения, надо все узнавать с нуля. Первое время постоянно приходится ходить по магазинам с переводчиком — потому что все на тайском языке. С другой стороны, в туристических зонах много вывесок на русском языке и даже газету печатают на нашем", — рассказала она.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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