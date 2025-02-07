Аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый рейс из Москвы в Сухум за тридцать лет был осуществлён самолетом компании "ЮВТ Аэро". Планируется, что регулярные пассажирские рейсы начнут выполнять к маю 2025 года.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

На борту самолета находились и. о. президента Абхазии Бадра Гунба и группа студентов из республики. Это событие стало важным моментом, и его встречали с энтузиазмом: юные танцоры Государственного хореографического ансамбля "Абаза" исполнили традиционные национальные танцы, сообщает ТАСС.

Летом 2023 года было подписано соглашение между Россией и Абхазией о реконструкции аэропорта в Сухуме. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, новый аэропорт поможет решить две ключевые задачи для России: значительно снизить нагрузку на аэропорт Сочи и многосторонний автомобильный пункт пропуска "Адлер", которые в настоящее время представляют собой основные маршруты для российских граждан, путешествующих в Абхазию.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.



