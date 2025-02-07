Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим простой салат из колбасы и сухариков: идеальный перекус на работу
Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет
Открытие, которое переписывает науку: миллионы лет назад Европу покрывал гигантский ледник
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов
Лера Кудрявцева показала Лолиту в эфире популярного ТВ-шоу после массовой отмены концертов
Юлия Барановская рассказала, какие пластические операции она делала
Анна Asti высказалась по поводу расставания с мужем после слива интимных фото
Спасти нельзя стагнировать — что ждет американскую экономику при Трампе?
Актриса Мельникова раскрыла, чему её научило материнство

Назван самый дорогой город России для перелетов

1:03
Туризм

В марте 2025 года цены на авиабилеты из Новосибирска в ведущие аэропорты страны окажутся самыми высокими в сравнении с тарифами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Новосибирск городом с наивысшими ценами на внутренние перелеты. По информации источника, путешественники смогут найти билеты из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург по цене ниже 10 тысяч рублей, однако только при условии безбагажного перелета. Между тем, самой доступной по стоимости авиапутешествий признана столица России, где билеты в остальные семь крупнейших аэропортов будут стоить менее 10 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что Казань стала самым экономичным направлением для весенних поездок в 2025 году, тогда как Сочи оказался наиболее дорогим маршрутом, сообщает РБК.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова Находка века: как искусственный интеллект помог раскрыть секреты обугленных свитков Игорь Буккер Виток эскалации. Германия планирует закупить Томагавки у США Дмитрий Плотников
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Последние материалы
Венгрия готова к сделке с США, Орбан рассказал о договоренностях с Трампом
Назван самый дорогой город России для перелетов
Ледяной коридор — Канада задержала беженцев, за попытку перейти границу в смертельных условиях
Конституционный кризис США — скандал вокруг Doge в министерствах США и шпионаж
Дачный участок в СНТ — на что обратить внимание при покупке такой недвижимости
Беременная Заворотнюк опубликовала видео с пляжа в Дубае
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
В каких случаях питомцы могут стать причиной судебных исков
Гибкость, удобство, контроль: инновация Canon, которую никто не заметил
Стало известно, какое прозвище дали Меган Маркл в королевском дворце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.