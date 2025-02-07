Назван самый дорогой город России для перелетов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В марте 2025 года цены на авиабилеты из Новосибирска в ведущие аэропорты страны окажутся самыми высокими в сравнении с тарифами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Новосибирск городом с наивысшими ценами на внутренние перелеты. По информации источника, путешественники смогут найти билеты из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург по цене ниже 10 тысяч рублей, однако только при условии безбагажного перелета. Между тем, самой доступной по стоимости авиапутешествий признана столица России, где билеты в остальные семь крупнейших аэропортов будут стоить менее 10 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что Казань стала самым экономичным направлением для весенних поездок в 2025 году, тогда как Сочи оказался наиболее дорогим маршрутом, сообщает РБК.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа.

