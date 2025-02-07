В Армении нашли первую винодельню в мире, но туристы до сих пор не знают главного секрета

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Величественные монастыри, скрытые в ущельях, виноградники, простирающиеся у подножий Арарата, и удивительные города, расположенные среди скал — всё это создаёт уникальную атмосферу для путешественников.

Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид на гору Малый Арарат

Погружение в древность

Армения — первая страна, принявшая христианство. Это отражается в её монастырях и гробницах, вырезанных прямо в скалах. Величественные монастыри Гегарда и Хор Вирап расскажут о богатой духовной истории.

Заметно влияние Шёлкового пути: караван-сараи и остатки древних торговых путей напоминают о процветании региона. Не упустите шанс увидеть в Гарни прекрасно сохранившийся греко-римский храм, оставшийся с времён европейских империй.

Винодельня — древнейшая на земле

Армения гордится своей винодельческой традицией, которая, согласно Ветхому Завету, уходит корнями в глубину веков.

В стране была обнаружена первая в мире винодельня, а её высокогорные виноградники, такие как Вайоц Дзор, остаются не столь известными в Европе. Экскурсия по этим местам подарит уникальный опыт — от винодельческих деревень до вкуса местных вин.

Горные приключения и спокойствие озера

Не только для любителей истории, но и для искателей приключений здесь есть что-то особенное. Прогулки по горам Кавказского хребта, посещение древних монастырей или путешествия по заповедным тропам Дилижанского национального парка подарят вам незабываемые впечатления.

А если хочется уединения и спокойствия, отправляйтесь к озеру Севан. Здесь можно не только отдохнуть, но и заняться дайвингом или арендовать каяк, наслаждаясь альпийскими пейзажами.

Путь через горы и каньоны

Для настоящих исследователей есть более серьёзный вызов — Закавказская тропа. Этот путь через Армению и Грузию протяжённостью 800 километров даст возможность исследовать природу и культуру этих удивительных стран.

Караван-сараи, каньоны и древние христианские монастыри — это не просто поход, а путешествие во времени.

Уточнения

Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Столица — Ереван. Государственный язык — армянский.

