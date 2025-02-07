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Бразильский Сен-Тропе: почему все влюбляются в Бузиос

2:17
Туризм

Бузиос — это место, где время замедляется, а шум волн становится главным саундтреком вашей жизни.

Пальмы у моря
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальмы у моря

Здесь солнце светит круглый год, песок мягкий, как шёлк, а беззаботная атмосфера затягивает с первой минуты.

Бразильский Сен-Тропе

Когда-то Бузиос был тихой рыбацкой деревушкой, но в 1960-х годах всё изменилось. Город проснулся от славы после визита Брижит Бардо, и с тех пор сюда устремились путешественники со всего мира.

Его называют "бразильским Сен-Тропе", и в этом есть смысл: уютные улочки, богемные кафе, ночная жизнь, которая не утихает, и расслабленный ритм, который сразу заставляет забыть о суете.

Пляжи, которые покоряют

Океан в Бузиосе — это не просто фон, а главное приключение. Вот несколько пляжей, которые стоит посетить:

  • Феррадура — идеален для семейного отдыха и спокойного плавания.
  • Тартаруга — здесь можно увидеть морских черепах и покататься на каяке.
  • Форно — знаменит своим розовым песком и чистейшей водой.
  • Оссос — очаровывает старыми рыбацкими лодками и аутентичной атмосферой.
  • Гериба — лучшее место для сёрферов.

Выбрать любимый пляж в Бузиосе — задача не из лёгких, но в этом и вся магия.

Улицы с душой

Главная улица города — Руа-даш-Педраш — днём уютная, а вечером превращается в центр развлечений. Если хочется романтики, пройдитесь по Орла-Бардо — набережной, украшенной скульптурами, которая соединяет старинные районы Армасан и Оссос.

Для любителей дикой природы есть Понта-да-Лагоинья — место, где возраст скал переваливает за 600 миллионов лет. Здесь открываются потрясающие виды, особенно на закате или под полной луной.

Бузиос — это не просто курорт, а образ жизни

Город входит в список лучших маленьких городов Бразилии, наряду с Петрополисом и Грамаду. А если вдруг покажется, что вам не хватает пляжей (что маловероятно), всегда можно отправиться в Убатубу — ещё один скрытый рай с водопадами и нетронутыми берегами.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке, является крупнейшей страной Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Столица — город Бразилиа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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