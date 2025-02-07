Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию

Представьте: вы в Греции, солнце припекает, и вам хочется чего-то освежающего.
Конечно, можно заказать привычный холодный кофе, но если вы хотите почувствовать себя настоящим местным жителем, попробуйте традиционный греческий фредо.
Этот напиток настолько популярен, что греческие кафе готовят его без остановки!
Фредо (в меню он обозначается как "φρέντο" и произносится так же, как на английском) — идеальный кофе для жаркого дня. Он бывает двух видов:
Выбор зависит от вашего вкуса: хотите насыщенный кофе — берите эспрессо, предпочитаете мягкость — выбирайте капучино.
Не менее известный в Греции напиток — фраппе (Φραπέ). Его случайно изобрел Димитрис Вакондиос, сотрудник Nescaféв 1957 году, смешав растворимый кофе с холодной водой в шейкере. Так и появился этот бодрящий напиток, который легко приготовить дома:
Кофе в Греции редко пьют без сладкого. Попробуйте:
Будьте внимательны, выбирая кафе. В туристических зонах, особенно на пляжах, цены могут быть завышены. Узнайте стоимость заранее, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.
Απολαμβάνω! Наслаждайтесь греческим кофе и десертами!
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Около 97 % населения исповедует православие.
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