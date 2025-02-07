Напиток, который был изобретён случайно, но покорил Грецию

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы в Греции, солнце припекает, и вам хочется чего-то освежающего.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Санторини

Конечно, можно заказать привычный холодный кофе, но если вы хотите почувствовать себя настоящим местным жителем, попробуйте традиционный греческий фредо.

Этот напиток настолько популярен, что греческие кафе готовят его без остановки!

Фредо — выбор местных

Фредо (в меню он обозначается как "φρέντο" и произносится так же, как на английском) — идеальный кофе для жаркого дня. Он бывает двух видов:

Фредо эспрессо (φρέντο εσπρέσο) — это порция горячего эспрессо, которую затем взбивают со льдом. Можно добавить сахар — в Греции его любят в кофе.

Фредо капучино (φρέντο καπουτσίνο) — тот же охлажденный эспрессо, но с густой пенкой из взбитого холодного молока.

Выбор зависит от вашего вкуса: хотите насыщенный кофе — берите эспрессо, предпочитаете мягкость — выбирайте капучино.

Фраппе — кофе, созданный случайно

Не менее известный в Греции напиток — фраппе (Φραπέ). Его случайно изобрел Димитрис Вакондиос, сотрудник Nescaféв 1957 году, смешав растворимый кофе с холодной водой в шейкере. Так и появился этот бодрящий напиток, который легко приготовить дома:

Насыпьте 2 чайные ложки растворимого кофе в шейкер. Добавьте несколько ложек холодной воды и сахар по вкусу ("με ζάχαρη" — "ме зак-а-ри"). Встряхните и перелейте на лед. При желании добавьте молоко ("με γάλα" — "ме га-ла") или воду ("με νερό" — "ме не-ро").

Греческие десерты — идеальная пара к кофе

Кофе в Греции редко пьют без сладкого. Попробуйте:

Пахлаву (μπακλαβάς) — слоеное тесто с орехами и медом.

Кулуракию (κουλουράκια) — рассыпчатое масляное печенье.

Лукумадес (Λουκουμάδες) — пышные пончики с медом и корицей.

Маленький совет путешественникам

Будьте внимательны, выбирая кафе. В туристических зонах, особенно на пляжах, цены могут быть завышены. Узнайте стоимость заранее, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Απολαμβάνω! Наслаждайтесь греческим кофе и десертами!

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Около 97 % населения исповедует православие.

