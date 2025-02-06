Отдыху в Анапе быть? Пляжи подготовят к сезону отпусков

На черноморское побережье в Анапе, где, казалось бы, еще долго никто не будет отдыхать, завезут 840 тысяч кубометров чистого песка. Пляжи подготовят к сезону отпусков.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Состав песка будет схож с черноморским. Сейчас в Анапе продолжают работать над устранением последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута: волонтёры вывозят его каждый день.

Однако анализы по-прежнему показывают, что анапский песок может быть опасен.

Научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, что в ходе изучения свежих проб эксперты нашли значительное превышение нормы канцерогена в 22,5 раза.

Власти Анапы начнут "готовить пляжи" к лету, но сказать, что регион сможет встретить туристов, пока нельзя, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

