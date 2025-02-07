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В Дубае появится уникальный плавучий сад с бассейнами

1:29
Туризм

В Дубае появится новая уникальная достопримечательность — Therme Dubai ("Острова в небе").

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Этот грандиозный проект включает плавающие ботанические сады, каскадные бассейны и многоуровневые террасы, которые станут не только зоной отдыха, но и пространством для культурных мероприятий.

Строительство начнется в 2026 году и завершится в 2028 году. Проект реализуется в рамках Стратегии качества жизни 2033. Он получил одобрение шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашидом аль-Мактума, наследного принца Дубая. Разработкой концепции занимаются архитекторы Diller Scofidio + Renfro.

Комплекс высотой 100 метров и площадью более 46 000 квадратных метров сможет ежегодно принимать до 1,7 миллиона посетителей.

Проект можно назвать экологически инновационным: 90% воды в бассейнах будет перерабатываться, передает TravelPulse.


Генеральный директор Therme Group Робер Ханеа отметил, что Дубай был выбран благодаря его инновационному подходу к городскому развитию.

"Мы создаем пространство, где природа, вода и культура объединяются ради улучшения качества жизни. "Острова в небе" станут мировым примером того, как амбиции и опыт могут менять города", — подчеркнул Ханеа.

Уточнения

Ботани́ческий сад — территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных климатических зон, которые не растут в самой стране.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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