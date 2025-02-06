Туристка из Великобритании покоряет пустыни Саудовской Аравии

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская исследовательница Элис Моррисон, известная как "Индиана Джонс для девочек", отправилась в историческую экспедицию по Саудовской Аравии.

Фото: flickr.com by Jacqui Barker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пески

Она станет первой женщиной, преодолевшей этот маршрут.

В сопровождении верблюдов и местных гидов Моррисон пройдет 2500 километров по пустыням и горам. Её путешествие, начавшееся 1 января, займет около пяти месяцев.

Моррисон с детства мечтала исследовать Саудовскую Аравию. Вдохновившись книгой "Аравийские пески" Уилфреда Тезигера, она выучила арабский и начала участвовать в экстремальных путешествиях.

В первые дни экспедиции Моррисон обнаружила древние петроглифы и каменные топоры. Особое внимание исследовательница уделяет общению с местными женщинами. Она отмечает, что королевство быстро меняется, а молодые саудитки полны амбиций и стремлений.

Несмотря на сложные условия — волдыри, боль и изнурительную жару — Моррисон не сдается и продолжает путь, вдохновляя людей на поиск собственных приключений, передает CNN.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

