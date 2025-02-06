Чешская идиллия: откройте для себя незаслуженно забытое озеро Выклеки

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чехия скрывает множество природных сокровищ, о которых знают только единицы. Одним из них является озеро Выклеки — бывший карьер с прозрачной водой, который идеально подходит для летнего купания.

Фото: flickr.com by Брайан Холланд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка крутит обруч

Это живописное озеро расположено в Оломоуцком крае, недалеко от города Пршеров, в районе, где ранее добывали известняк, сообщает zivotcestovatele.

Однако природа вернула себе это место, и сегодня здесь вы найдете лазурную водную гладь, окруженную зелеными лесами и скальными образованиями. Благодаря своему цвету и чистоте Выклеки напоминает альпийские озера, но при этом остается скрытым от массового туризма.

Одним из главных преимуществ карьера озера Выклеки является отличное качество воды, которая благодаря бывшей добыче известняка является исключительно чистой. Глубина озера достигает нескольких метров.

Место подходит для семей с детьми и велосипедистов, выбирающих активное времяпровождение.

Уточнения

Карье́р — совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом; горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.



