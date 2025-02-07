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Новый взгляд на Петербург: смотровые площадки в «Лахта Центре»

1:39
Туризм

В «Лахта Центре» открылись две смотровые площадки — на 83-м и 86-м этажах. Это долгожданное событие привлекло внимание туристов и жителей Санкт-Петербурга. Билеты поступили в продажу 7 февраля, и уже реализовано 585 билетов.

Лахта центр, Санкт-Петербург
Фото: Wikimedia Commons by Ninara is licensed under Public domain
Лахта центр, Санкт-Петербург

Цена входного билета составляет 1 500 рублей для взрослых и 1 200 рублей для детей и льготных категорий граждан. Это вызвало неоднозначные отзывы. Одни считают стоимость завышенной по сравнению с другими смотровыми площадками, а другие уверены, что за такие виды это вполне оправданная цена.

Для сравнения, посещение Останкинской телебашни стоит 1 200–1 400 рублей, а билеты на «Панораму 360» в Москва-Сити обойдутся в 1 800–2 750 рублей. В Дубае, на самой высокой башне мира — Бурдж-Халифа, цена посещения смотровых площадок варьируется от 44,5 до 132 долларов США.

В «Лахта Центре» предусмотрена полуторачасовая экскурсия с возможностью сделать эффектные фотографии. В Москва-Сити посетители могут поужинать в ресторане «Панорама», где минимальный чек составляет 7 000 рублей. В Бурдж-Халифа гости могут подняться на самые высокие смотровые площадки, расположенные на 124-м и 148-м этажах.

Уточнения

«Ла́хта-центр» (официальное название — «Ла́хта Центр»). Многофункциона́льный ко́мплекс, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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