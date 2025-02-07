Горнолыжные курорты нарасхват: бронирования взлетели в феврале и марте

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на туристические поездки в феврале и марте 2025 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, туры с заездами 21-23 февраля стали популярнее на 7,5%, а спрос на поездки в праздничные дни 7-9 марта увеличился на 19,5%, пишут «Известия» со ссылкой на турсервисы.

Фото: Wikimedia Commons by Post Scriptum Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манжерок

Популярные направления для путешествий

Туристы активно бронируют поездки в теплые страны, включая Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Турцию, Китай, Вьетнам, Кубу и Индию. Однако не теряют популярности и путешествия по России.

Внутренний туризм: куда едут россияне

Среди российских направлений лидируют Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург, Крым, а также Кемеровская и Курганская области. В этих регионах отмечается стабильный рост бронирований.

Самостоятельные путешествия: куда бронируют жилье

Независимые туристы предпочитают останавливаться в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Эсто-Садке, Иркутске, Калининграде, Архызе, Казани, Красной Поляне и Домбае. Эти города и курорты стали самыми востребованными для аренды жилья.

Стоимость проживания на праздники

Средняя стоимость одной забронированной ночи на праздничные даты по стране составила 6,5 тысячи рублей. Это на 14% выше, чем в прошлом году, что связано с ростом спроса и инфляционными процессами.

Горнолыжные курорты на пике популярности

Особенно активное бронирование наблюдается на горнолыжных курортах, таких как Поляна Азау, Красная Поляна, Южно-Сахалинск и Владивосток. Любители зимних видов спорта заранее планируют поездки, что поднимает спрос на размещение в этих зонах.