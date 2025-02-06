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Названы лучшие направления для путешествия на День Святого Валентина

2:10
Туризм

День святого Валентина может принимать различные формы в зависимости от региона. Празднование этого дня происходит во множестве стран, но кроме традиционных цветов, сладостей и сердечных признаний, существует множество других аспектов. 

Мужчина и женщина, любовь
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, любовь

Напа, возможно, является самым романтичным уголком в Соединённых Штатах, если не в целом мире, и к 14 февраля здесь действительно делают все возможное, чтобы завоевать сердца влюблённых. Рекомендуем вам забронировать поездку на винном поезде Napa Valley, чтобы насладиться великолепными виноградниками, поприсутствовать на специальном танцевальном классе для пар в сам праздник и остановиться в роскошном курорте для полного расслабления. 

Для одиноких людей День святого Валентина может быть сложным временем, но в Финляндии отмечают «День друзей», когда лучшие друзья обмениваются угощениями, подарками и проявляют теплые чувства друг к другу, а не к романтическим спутникам. Вы можете отпраздновать этот день, исследуя зимние сады Хельсинки, отправившись в Лапландию, чтобы полюбоваться потрясающими огнями северного сияния, или насладиться романтичной лыжной прогулкой в Юлляс.

Флоренция, являющаяся идеальным городом для празднования Дня святого Валентина в Италии, очаровывает архитектурной красотой, великолепными церквями и выдающимися произведениями искусства. Начните свой идеальный День святого Валентина с посещения Ботанического сада Флоренции, затем укройтесь от зимних холодов в галереях Уффици и завершите день, наблюдая за великолепным закатом с площади Микеланджело.

Если вам не импонирует классический вариант празднования, то в Японии этот день отмечается совершенно иначе. 14 февраля женщины дарят шоколад всем мужчинам, с которыми они общаются, и должны дождаться 14 марта, чтобы узнать, ответят ли им тем же. Это событие имеет большое значение, но в некоторых уголках Японии круглый год царит романтика. 

Уточнения

День свято́го Валенти́на — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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