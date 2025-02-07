Специальное предложение: авиабилеты со скидками до 30% на 80 направлений

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания Nordwind Airlines, как информирует Telegram-канал перевозчика, объявила о масштабной распродаже билетов со скидками до 30%. Акция продлится с 6 по 11 февраля 2025 года, а воспользоваться предложением можно на рейсах, запланированных с 8 февраля по 22 мая 2025 года.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Zvereva is licensed under Public domain самолёт авиакомпании Nordwind Airlines

Скидки распространяются на более чем 80 направлений по всей России. Например, пассажиры смогут купить билеты из Барнаула и Иркутска в Казань с 10% скидкой, а из Иваново в Санкт-Петербург, из Казани в Омск и из Махачкалы в Пермь — с 20% скидкой.

Максимальную скидку в 30% получат пассажиры, путешествующие из Нижнего Новгорода в Махачкалу и из Казани в Горно-Алтайск.

Nordwind Airlines не единственная авиакомпания, проводящая такие акции. В конце января компания "Победа" запустила масштабную распродажу билетов с 15% скидкой, предлагая выгодные перелёты по множеству направлений вплоть до 25 октября 2025 года.

Уточнения

Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году.

