Специальное предложение: авиабилеты со скидками до 30% на 80 направлений

Российская авиакомпания Nordwind Airlines, как информирует Telegram-канал перевозчика, объявила о масштабной распродаже билетов со скидками до 30%. Акция продлится с 6 по 11 февраля 2025 года, а воспользоваться предложением можно на рейсах, запланированных с 8 февраля по 22 мая 2025 года.
Скидки распространяются на более чем 80 направлений по всей России. Например, пассажиры смогут купить билеты из Барнаула и Иркутска в Казань с 10% скидкой, а из Иваново в Санкт-Петербург, из Казани в Омск и из Махачкалы в Пермь — с 20% скидкой.
Максимальную скидку в 30% получат пассажиры, путешествующие из Нижнего Новгорода в Махачкалу и из Казани в Горно-Алтайск.
Nordwind Airlines не единственная авиакомпания, проводящая такие акции. В конце января компания "Победа" запустила масштабную распродажу билетов с 15% скидкой, предлагая выгодные перелёты по множеству направлений вплоть до 25 октября 2025 года.
Nordwind Airlines (рус. но́рдвинд эйрлайнс; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году.
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