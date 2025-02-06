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Почему путешествия под ночным небом будут популярны в 2025 году и где их можно попробовать

2:13
Туризм

Освободитесь от привычного стремления к солнцу — в этом году главной тенденцией в мире путешествий становятся звездные ночи и приключения, которые начинаются с наступлением темноты.

Сириус, самая яркая звезда на ночном небе
Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сириус, самая яркая звезда на ночном небе

Туристические агентства отмечают увеличение интереса к направлениям, где путешественники могут насладиться ночными развлечениями, включая астрономические мероприятия, такие как наблюдение за звездами и поиск северного сияния.

Северная Европа становится центром притяжения для любителей северного сияния, которое, как ожидается, будет особенно впечатляющим в этом году из-за достижения солнечного максимума. Удивительное северное сияние можно наблюдать в арктической Норвегии, где для комфортного просмотра стоит одеться тепло, надеяться на ясную ночь и обратиться к местным гидом, специалистам в поиске лучших ракурсов для незабываемого опыта. В Исландии, еще одной популярной локации для наблюдения за этим природным чудом, вы можете присоединиться к местным фотографам, которые не только помогут вам увидеть сияние, но и запечатлеть его на эффектных снимках.

Если вы находитесь в Великобритании, отличные ночные впечатления доступны прямо рядом с вами — здесь много возможностей для наблюдения за звездами. В радиусе часа на поезде от Лондона, Саут-Даунс предлагает отличные условия — здесь проходит фестиваль South Downs Dark Skies Festival (с 13 по 23 февраля). Погрузитесь в атмосферу ночного неба и приключений с прогулками под луной и беседами о звездах.

Кроме того, Сиднейская обсерватория в этом году организует уникальную программу, изучающую Sky Country, акцентируя внимание на взглядах коренных народов на космос и время через искусство, музыку и другие формы самовыражения. Это лишь один из множества оригинальных космических мероприятий, доступных в Австралии, где вы также можете посетить парк Warrumbungle Dark Sky, насладиться ночными ужинами и увидеть Aurora Australis, южное сияние, в нетронутых уголках Тасмании.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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