За контрабанду 17 краснокнижных грибов туристам грозит срок 7 лет

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уссурийские таможенники пресекли несколько попыток незаконного вывоза редких грибов мацутакэ в Китай. Эти грибы, занесённые в Красную книгу России, представляют ценность как в экологии, так и на рынке, особенно в Азии.

Фото: Wikimedia Commons by tomcervenka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ грибы мацутакэ

Как сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления ФТС России, во время проверки в пункте пропуска Полтавка в рюкзаке иностранного гражданина таможенники обнаружили 17 грибов общим весом 1,2 кг. В другом случае, на МАПП Краскино, в багаже туриста нашли ещё 7 грибов весом 100 граммов. Незаконно перевозимые грибы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Исследование подтвердило, что изъятые экземпляры принадлежат к виду рядовка мацутакэ. Оба задержанных признали, что знали о запрете вывоза краснокнижных видов без разрешительных документов, но пытались незаконно провезти их через границу.

По данным Уссурийской таможни, в отношении нарушителей возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

Уточнения

Мацутакэ (лат. Tricholoma matsutake) — гриб рода рядовка (Tricholoma) семейства рядовковых.

