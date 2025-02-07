Аэропорт Сухум сможет принимать туристов на всех типах гражданских самолётов

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируют открыть к началу летнего сезона 2025 года. Этот шаг станет важным этапом в развитии региона, укрепит экономические связи и создаст новые возможности для бизнеса и туризма, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.

Фото: Wikimedia Commons by Alex Alex Lep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт Сухум

Первый тестовый рейс в Международный аэропорт г. Сухума им. В. Г. Ардзинбы запланирован на 7 февраля, сообщает ТАСС. Полёты на данном маршруте будет выполнять российская авиакомпания ЮВТ "Аэро", однако интерес к направлению уже выразили как минимум два других авиаперевозчика. Восстановление авиасообщения долгое время оставалось важной задачей для Абхазии, и теперь её реализация становится всё ближе.

Реконструкцией аэропорта занимается российская компания "Инфраструктурное развитие". Соглашение о государственно-частном партнёрстве было подписано 27 октября 2023 года. Согласно договорённости, аэродром и ключевые инфраструктурные объекты останутся в государственной собственности. При этом аэропорт сохранит свой статус объекта двойного назначения и историческое название.

Аэропорт Сухума не работает с момента завершения грузино-абхазской войны. В советский период он обслуживал до 5 тысяч пассажиров в летний сезон и около тысячи зимой. Его взлётно-посадочная полоса позволяет принимать практически все типы гражданских самолётов, что открывает широкие перспективы для будущего развития воздушного транспорта в регионе.

Уточнения

Международный аэропорт Суху́м имени В. Г. А́рдзинба, также Сухум-Бабушара — аэропорт города Сухума (Сухуми), столицы Абхазии.

