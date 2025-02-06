В Интернете появились жуткие фото детского заброшенного лагеря в Венгрии

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жуткий детский лагерь обнаружили на озере Балатон в Венгрии.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плачущая девочка

В Интернете выложили фотографии старого лагеря под названием "Таинственное озеро". Один известный исследователь под названием urbex free показал отснятый им материал, от которого бросает в дрожь.

Этот лагерь был заброшен много лет. В комнатах сохранились двухъярусные кровати, на некоторых даже осталось постельное белье, а на складе ржавые одеяла. Сохранился обеденный стол с аккуратно расставленными стульями.

У любого, кто находится там появляются странные ощущения нереальности происходящего, пишет sonline.hu.

Уточнения

Ба́лато́н (венг. Balaton, нем. Plattensee, словац. Blatenské jazero, словен. Blatno jezero, лат. Pelso) — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Побережье Балатона — важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников.

