Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал в Италии: врач помог кошке и попал под следствие
Белоруссия закрывает дверь для дешёвых иномарок: импорт подержанных авто становится роскошью
18-летняя невеста Григория Лепса: хочу жениться, не хочу учиться
Государственный переворот? В Польше расследуют действия премьера Туска
Названы районы с самой доступной арендой жилья в Москве
"Red Wings" соединит Нижний Новгород прямыми рейсами с Батуми, Тбилиси и Стамбулом
Холодный десерт при простуде – польза или риск
Анна Седокова впервые высказалась о трагедии. Как она переживает смерть Яниса Тиммы?
У олимпийской чемпионки Мастерковой нашли опухоль мозга: как сейчас чувствует себя спортсменка?

Достопримечательности Мурманска: что интересного посмотреть в городе и окрестностях

2:15
Туризм

Суровый и привлекательный Мурманск — крупнейший город, расположенный за полярным кругом. Здесь чередуются полярная ночь и полярный день, северное сияние освещает путь морякам, а природа испытывает на прочность, формируя характер человека.

Атомный ледокол «Ленин»
Фото: commons.wikimedia.org by Pokalyaka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Атомный ледокол «Ленин»

Взойдите на борт ледокола "Ленин" — первого в мире атомного судна, ныне ставшего музеем, и прикоснитесь к времени освоения Арктики. Погрузитесь в традиции коренных народов Кольского Заполярья, посетив этнопарк "Легенды Севера". Почтите память героев в мемориале морякам-подводникам, в котором под башней маяка постоянно горит Вечный огонь.

В центре Мурманска находится 35-метровая статуя солдата с автоматом — монумент "Защитникам Советского Заполярья", известный также как "Алёша". Этот мемориал, открытый в 1974 году, стал символом мужества и стойкости советских солдат, которые защищали Кольский Север в годы Великой Отечественной войны.

На смотровой площадке с живописным видом на Кольский залив установлен бронзовый памятник "Ждущая" — фигура девушки в развевающемся плаще. Это скульптура, посвященная всем женщинам, ожидающим своих любимых с рейсов. Высота этой 6-метровой статуи, установленной в 2012 году, быстро завоевала признание у мурманчан. Трогательный образ девушки, машущей платком, стал таким популярным, что его даже увековечили на почтовой марке, изданной к столетию города.

Среда, созданная вдоль берегов Семеновского озера, представляет собой красивый парк, который стал излюбленным местом отдыха как местных жителей, так и гостей Мурманска. Парк, названный в честь первого мэра города, постоянно меняется под вниманием городских властей. В его 11 гектарах расположены прогулочные аллеи с жанровыми скульптурами, а также спортивные и детские площадки, лодочная станция. На входе в парк бронзовый кот Семен радушно приветствует посетителей, приглашая их сделать памятное фото.

Уточнения

Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024). Город, соответствующий категории областного значения, образует городской округ город-герой Мурманск. Звание Города-героя присвоено Мурманску в 1985 году за стойкость и героизм при обороне от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Последние материалы
Скандал в Италии: врач помог кошке и попал под следствие
18-летняя невеста Григория Лепса: хочу жениться, не хочу учиться
Государственный переворот? В Польше расследуют действия премьера Туска
Названы районы с самой доступной арендой жилья в Москве
"Red Wings" соединит Нижний Новгород прямыми рейсами с Батуми, Тбилиси и Стамбулом
Холодный десерт при простуде – польза или риск
Анна Седокова впервые высказалась о трагедии. Как она переживает смерть Яниса Тиммы?
У олимпийской чемпионки Мастерковой нашли опухоль мозга: как сейчас чувствует себя спортсменка?
Будет ли выходной день в честь Дня защитника Отечества? Когда отдыхаем в 2025 году
Турецкий сериал "Гюльджемаль": почему его закрыли в Турции, но полюбили в России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.