Достопримечательности Мурманска: что интересного посмотреть в городе и окрестностях

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Суровый и привлекательный Мурманск — крупнейший город, расположенный за полярным кругом. Здесь чередуются полярная ночь и полярный день, северное сияние освещает путь морякам, а природа испытывает на прочность, формируя характер человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Pokalyaka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атомный ледокол «Ленин»

Взойдите на борт ледокола "Ленин" — первого в мире атомного судна, ныне ставшего музеем, и прикоснитесь к времени освоения Арктики. Погрузитесь в традиции коренных народов Кольского Заполярья, посетив этнопарк "Легенды Севера". Почтите память героев в мемориале морякам-подводникам, в котором под башней маяка постоянно горит Вечный огонь.

В центре Мурманска находится 35-метровая статуя солдата с автоматом — монумент "Защитникам Советского Заполярья", известный также как "Алёша". Этот мемориал, открытый в 1974 году, стал символом мужества и стойкости советских солдат, которые защищали Кольский Север в годы Великой Отечественной войны.

На смотровой площадке с живописным видом на Кольский залив установлен бронзовый памятник "Ждущая" — фигура девушки в развевающемся плаще. Это скульптура, посвященная всем женщинам, ожидающим своих любимых с рейсов. Высота этой 6-метровой статуи, установленной в 2012 году, быстро завоевала признание у мурманчан. Трогательный образ девушки, машущей платком, стал таким популярным, что его даже увековечили на почтовой марке, изданной к столетию города.

Среда, созданная вдоль берегов Семеновского озера, представляет собой красивый парк, который стал излюбленным местом отдыха как местных жителей, так и гостей Мурманска. Парк, названный в честь первого мэра города, постоянно меняется под вниманием городских властей. В его 11 гектарах расположены прогулочные аллеи с жанровыми скульптурами, а также спортивные и детские площадки, лодочная станция. На входе в парк бронзовый кот Семен радушно приветствует посетителей, приглашая их сделать памятное фото.

Уточнения

Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024). Город, соответствующий категории областного значения, образует городской округ город-герой Мурманск. Звание Города-героя присвоено Мурманску в 1985 году за стойкость и героизм при обороне от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.



