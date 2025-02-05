Где туристам не рады? Путешественник назвал места, которые лучше избегать

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мире путешествий наблюдается тревожная тенденция — нарастающая неприязнь местных жителей к туристам в популярных направлениях.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Опытный путешественник Максим Лозунов, который исследовал множество стран, поделился этой информацией в интервью новостному порталу АБН24, сообщает planet-today.

По его наблюдениям, Германия, особенно столица Берлин, показывает наиболее резкую реакцию на туристический поток. Каждый год миллионы туристов заполняют улицы города, что вызывает недовольство местного населения, которое даже организует протесты.

Максим также рассказал о случае, когда он столкнулся с агрессивно настроенными местными жителями, но его внушительная физическая форма, почти два метра роста, помогла избежать серьезной конфронтации.

Каракас, столица Венесуэлы, выделяется тем, что туристам здесь угрожает реальная опасность. Город находится под контролем наркокартелей, и многие преступления остаются нераскрытыми из-за слабости правоохранительных органов.

В Венеции (Италия) ситуация также обостряется — местные жители начинают активно прогонять туристов от своих домов. Особенно агрессивными становятся гондольеры, которые могут позволить себе грубые замечания в адрес путешественников, мешающих их клиентам наслаждаться красотами города.

Уточнения

Протест — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием.

